Российские фигуристки заняли весь пьедестал на ЧМ

Российские фигуристки впервые в истории заняли весь пьедестал на чемпионате мира: Анна Щербакова завоевала золото, Елизавета Туктамышева — серебро, Александра Трусова — бронзу.

Щербакова лидировала после короткой программы. Во время проката спортсменка упала с четверного флипа, но остальные прыжки выполнила безошибочно. Она показала второй результат в произвольной (152,17 балла) и набрала общую сумму в 233,17 балла.

Серебро завоевала 24-летняя Елизавета Туктамышева (220,46), исполнившая в произвольной программе два тройных акселя, но упавшая с тройного флипа.

Третьей стала Александра Трусова (217,20), которая шла после короткой программы 12, а в произвольной программе показала лучшее выступление (152,38). Спортсменка выполнила пять четверных прыжков, упав с сальхова и лутца.

Японка Рика Кихира, шедшая второй, произвольный прокат сорвала и в итоге стала седьмой.