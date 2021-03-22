Гончаренко покинул пост главного тренера ЦСКА

Виктор Гончаренко покинул пост главного тренера московского футбольного клуба ЦСКА. Решение принято по обоюдному желанию сторон, сообщается на сайте клуба.

Белорусский специалист возглавлял ЦСКА с декабря 2016 года, под его руководством армейцы завоевали Суперкубок России-2018 и дважды стали серебряными призерами чемпионата России, а также одержали 82 победы в 167 матчах.

«Это был очень интересный и лучший период в моей тренерской карьере на данный момент. За четыре с небольшим года у нас случались как яркие победы, так и обидные поражения. Но в команде никогда не было равнодушия, игроки бились за красно-синие цвета», — сказал Гончаренко.

В текущем сезоне ЦСКА провально выступил в еврокубках, команда стала последней в своей группе в Лиге Европы. Как ожидается, Гончаренко на посту главного тренера сменит хорватский специалист Ивица Олич, который выступал за армейцев в качестве футболиста.