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Гончаренко покинул пост главного тренера ЦСКА

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © pfc-cska.com

Виктор Гончаренко покинул пост главного тренера московского футбольного клуба ЦСКА. Решение принято по обоюдному желанию сторон, сообщается на сайте клуба.

Белорусский специалист возглавлял ЦСКА с декабря 2016 года, под его руководством армейцы завоевали Суперкубок России-2018 и дважды стали серебряными призерами чемпионата России, а также одержали 82 победы в 167 матчах.

«Это был очень интересный и лучший период в моей тренерской карьере на данный момент. За четыре с небольшим года у нас случались как яркие победы, так и обидные поражения. Но в команде никогда не было равнодушия, игроки бились за красно-синие цвета», — сказал Гончаренко.

В текущем сезоне ЦСКА провально выступил в еврокубках, команда стала последней в своей группе в Лиге Европы. Как ожидается, Гончаренко на посту главного тренера сменит хорватский специалист Ивица Олич, который выступал за армейцев в качестве футболиста.

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