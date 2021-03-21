Бетербиев нокаутировал Дайнеса и защитил титул чемпиона мира

Россиянин Артур Бетербиев защитил титулы чемпиона мира по версиям Всемирного боксерского совета (WBC) и Международной боксерской федерации (IBF) в весовой категории до 79,38 килограмма.

Бетербиев в середине десятого раунда отправил немца Адама Дайнеса в нокдаун. Немец встал, но судья оценил его состояние как неудовлетворительное и остановил поединок.

«Многое не получилось, Может, часовой пояс, может, еще что-то. Тренер сказал, что я спал до девятого раунда. И соперник был достаточно крепким», — приводит ТАСС слова Бетербиев, сказанные им после матча.

В послужном списке 36-летнего Бетербиева теперь 16 побед (16 нокаутом) и ни одного поражения. Он в четвертый раз защитил титул чемпиона мира по версии IBF и в первый — WBC.

В активе 30-летнего Дайнеса, уроженца Омской области, 19 побед (10 нокаутом), 2 поражения, 1 ничья. Он впервые боксировал за титул чемпиона мира.