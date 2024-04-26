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Военная операция на Украине
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Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Шойгу заявил об участии в диверсиях иностранных советников

Источник:
РИА Новости
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Иностранные советники непосредственно участвуют в подготовке диверсий, которые Украина проводит на территории России, заявил Сергей Шойгу на совещании министров обороны стран — участниц ШОС.

«Практически ежедневно при молчаливом согласии Запада Киев применяет получаемое от него вооружение для нанесения ущерба объектам гражданской инфраструктуры», — цитирует РИА Новости Шойгу

По его словам, в режиме реального времени передаются разведданные, организована подготовка украинских военнослужащих, западные военные специалисты и наемники находятся в зоне боевых действий.

Шойгу предупредил, что бесконтрольное перемещение оружия, которым «коллективный Запад продолжает накачивать Киев», создает риски его попадания к террористам.

Кроме того, «следы террористического акта, совершенного 22 марта в концертном зале "Крокус Сити Холл", также ведут на Украину», добавил Шойгу.

Тема: Военная операция на Украине
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ld_andrey

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nicollaich

Да вы шо???У нас не делают гвозди и галоши.Микросхемы мы вытаскиваем из стиральных машин. Какой спутник-шмутник?

mosquito__2010

США с Британией ещё по инерции на вроде титаника весь мир за баранов держать пытаются.

ager

90-е годы демографическая яма была, как раз эти года сейчас в возрасте 30-35 лет, еще и война помогает