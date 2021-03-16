Панарин прокомментирует обвинения в избиении девушки в конце сезона

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин, комментируя ситуацию с обвинениями в насилии, пообещал обо всем рассказать по окончании сезона НХЛ.

«Вероятно, сейчас не время это обсуждать. Мне нечего скрывать. Я расскажу всё после сезона, но сейчас основное внимание только на игре», — приводит слова Панарина журналист нью-йоркского клуба Винс Меркольяно в Twitter.

Бывший главный тренер «Витязя» Андрей Назаров в интервью «Комсомольской правде» рассказал, что в 2011 году Панарин, будучи игроком подмосковного клуба, в Риге в баре отеля несколько раз ударил 18-летнюю гражданку Латвии. Хоккеиста задержали и составили протокол. По словам Назарова, Панарину грозил реальный срок, но он сумел избежать наказания. Форварда поддержали НХЛ и главный тренер «Рейнджерс» Дэвид Куинн, сам россиянин опроверг обвинения в свой адрес.

После обвинений нападающий не выходил на лед в девяти матчах «Рейнджерс». Панарин вернулся к тренировкам с командой 10 марта. Регулярный сезон-2020/21 должен завершиться в мае, а матчи плей-офф — в июле.