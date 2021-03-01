Туктамышева выложила фото топлес

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева опубликовала в Instagram фотографии топлес — из эротической фотосессии для журнала Maxim.

«Они поставили меня на коньки, а я опустила их на землю», — говорится в посте.

Фигуристка в интервью на канале Ice Room в YouTube рассказала, что давно хотела принять участие в эротической фотосессии для повышения самооценки. Она осталась довольна фотографиями, которые получились.

Туктамышева в конце марта поедет на чемпионат мира в Стокгольме. В последний раз она участвовала в мировом первенстве в 2015 году и завоевала золото.