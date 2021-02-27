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Хоккейная «Сибирь» завершила сезон победой и дракой

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © hc_sibir, instagram.com/hc_sibir

Хоккейная команда «Сибирь» одержала победу над «Автомобилистом» в финальном матче регулярного сезона КХЛ, зрелищности игре добавила драка двух защитников.

Регулярный чемпионат КХЛ «Сибирь» завершила серией из четырех побед. Напоследок «Сибирь» порадовала болельщиков зрелищной игрой и победой над сильными соперниками — «Барысом», «Трактором», «Спартаком» и в финале над «Автомобилистом». Но еще тогда было определено, что команда не попадает в плей-офф.

Встреча с командой из Екатеринбурга закончилась со счетом 0:4, а также отметилась дракой двух защитников — Хольцера Корбиниана из «Автомобилиста» и Николая Тимашова из «Сибири». В схватке победил Корбиниан, но оба хоккеиста были удалены со льда.

«Сегодня хорошая игла была <…> А сезон закончили — не довольны, команда не попала в плей-офф. Очень сожалеем», — сказал главный тренер команды Николай Заварухин после игры в эфире канала ОТС.

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Топ комментариев

Иркут 69

Если скопить 15 млн. рублей.. то на кой чёрт нужно вообще это государство? Кормить чиновников из ПФР...?...

Nik3316

а некоторые и через 20лет бодрячком... не надо тут всех в одно стойло

Nik3316

да ты комик)) пол страны на 10-15летних ездит и при чем здесь металл...

pepelmetal

Да без разницы что там бидон гавкнул, Крым был, есть и будет Россией!
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