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Медведев проиграл Джоковичу в финале Australian Open

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © instagram.com/rustennis

Российский теннисист Даниил Медведев проиграл сербу Новаку Джоковичу в финале Открытого чемпионата Австралии по теннису.

Матч завершился в трех партиях (7:5, 6:2, 6:2). Серб победил на Australian Open в девятый раз в карьере.

Медведев проиграл в финале турнира серии Большого шлема во второй раз в карьере. В 2019 году россиянин уступил испанцу Рафаэлю Надалю в финале Открытого чемпионата США.

Последним российским спортсменом, который выигрывал Australian Open, был Марат Сафин в 2005 году.

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Sick Katze

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ivanbak

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pepelmetal

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Sick Katze

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