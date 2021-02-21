Медведев проиграл Джоковичу в финале Australian Open

Российский теннисист Даниил Медведев проиграл сербу Новаку Джоковичу в финале Открытого чемпионата Австралии по теннису.

Матч завершился в трех партиях (7:5, 6:2, 6:2). Серб победил на Australian Open в девятый раз в карьере.

Медведев проиграл в финале турнира серии Большого шлема во второй раз в карьере. В 2019 году россиянин уступил испанцу Рафаэлю Надалю в финале Открытого чемпионата США.

Последним российским спортсменом, который выигрывал Australian Open, был Марат Сафин в 2005 году.