Медведев проиграл Джоковичу в финале Australian Open

Российский теннисист Даниил Медведев проиграл сербу Новаку Джоковичу в финале Открытого чемпионата Австралии по теннису.
Матч завершился в трех партиях (7:5, 6:2, 6:2). Серб победил на Australian Open в девятый раз в карьере.
Медведев проиграл в финале турнира серии Большого шлема во второй раз в карьере. В 2019 году россиянин уступил испанцу Рафаэлю Надалю в финале Открытого чемпионата США.
Последним российским спортсменом, который выигрывал Australian Open, был Марат Сафин в 2005 году.
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