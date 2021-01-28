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Попытавшуюся перейти в сборную Словении биатлонистку затравили

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Союз биатлонистов России

Российская биатлонистка Ольга Подчуфарова не смогла выступать за сборную Словении, она вернется обратно. Спортсменку уже объявили предательницей и призвали извиниться перед народом, но многие ее поддержали.

Подчуфарова в 2019 году собиралась сменить спортивное гражданство и выступать за Словению. Полтора года ожидания допуска ничего не дали, и она решила вернуться в Россию. «Внутренние законы ЕС не позволяют мне завершить процедуру оформления гражданства, а значит и перспектива выступлений в составе этой страны обнулилась», — написала она в Instagram.

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова заявила, что Подчуфарова — предательница и она сомневается, что «девчонки и тренер будут очень рады ее возвращению». Комментатор Дмитрий Губерниев написал в Telegram-канале, что биатлонистке «придется стараться в немытую и нечищеную сборную России отбираться через силу и преодолевая брезгливость».

«Это дело российской сборной, ее коллег — брать ее (Подчуфарову) назад или нет, но мы считаем, что надо потребовать от спортсменки публично извиниться перед народом и спортивной общественностью за то, что она хотела перейти в чужое подданство, и за то, что она так подвела команду, убежав в словенскую сборную», — заявил РИА Новости председатель партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин.

Но многие призвали поддержать спортсменку — биатлонистки Анна Богалий и Ольга Зайцева, глава СБР Владимир Драчев. Депутат Госдумы Ирина Роднина возмутилась, что в России принято критиковать спортсменов, но не бизнесменов, которые работают на иностранные компании.

Подчуфарова — бронзовый призер чемпионата мира 2017 года в Хохфильцене в смешанной эстафете, также она завоевала бронзу и золото на этапах Кубка мира в 2015 и 2016 годах.

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