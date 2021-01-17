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Хабиб Нурмагомедов задумался о возобновлении карьеры

Источник:
ТАСС
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Фото: Администрация Президента РФ / CC BY 4.0

Обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов допустил возможность возобновления карьеры, заявил президент UFC Дэйна Уайт.

В пятницу Нурмагомедов и Уайт провели встречу на «Бойцовском острове» в Абу-Даби, где обсудили возможность возобновления карьеры российского бойца. Россиянин может вернуться в большой спорт после боя между американцем Дастином Порье и ирландцем Конором Макгрегором, который состоится 23 января.

«Хабиб сказал, что посмотрит два боя в легком весе на турнире UFC 257 (Порье — Макгрегор и Дэн Хукер — Майкл Чендлер), и если эти парни покажут что-то захватывающее и заставят его захотеть вернуться и драться, он будет драться», — приводит ТАСС слова Уайта.

В октябре 2020 года Нурмагомедов победил американца Джастина Гэтжи удушающим приемом во втором раунде и объявил о завершении карьеры. Свое решение он объяснил обещанием маме. Нурмагомедов стал чемпионом UFC 7 апреля 2018 года, победив единогласным решением судей американца Эла Яквинту. Он трижды защищал титул в поединках против Макгрегора, Порье и Гэтжи.

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Топ комментариев

Chubbchubbs

А что у нас только не дорожает, только труд человека за копейки

PARTIZAN88

Сразу видно, в магазины ни разу не ходил

nastya19944

Цены на все тогда подорожают из-за этого.

Drronum

Как удобно! Придумай налог на пустом месте, а потом его повышай сколько душе угодно! Красота! Вот это...

владимир 1963

главная ошибка СССР что вырастил на свою голову таких "чубайсов"...........