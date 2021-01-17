Хабиб Нурмагомедов задумался о возобновлении карьеры

Обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов допустил возможность возобновления карьеры, заявил президент UFC Дэйна Уайт.

В пятницу Нурмагомедов и Уайт провели встречу на «Бойцовском острове» в Абу-Даби, где обсудили возможность возобновления карьеры российского бойца. Россиянин может вернуться в большой спорт после боя между американцем Дастином Порье и ирландцем Конором Макгрегором, который состоится 23 января.

«Хабиб сказал, что посмотрит два боя в легком весе на турнире UFC 257 (Порье — Макгрегор и Дэн Хукер — Майкл Чендлер), и если эти парни покажут что-то захватывающее и заставят его захотеть вернуться и драться, он будет драться», — приводит ТАСС слова Уайта.

В октябре 2020 года Нурмагомедов победил американца Джастина Гэтжи удушающим приемом во втором раунде и объявил о завершении карьеры. Свое решение он объяснил обещанием маме. Нурмагомедов стал чемпионом UFC 7 апреля 2018 года, победив единогласным решением судей американца Эла Яквинту. Он трижды защищал титул в поединках против Макгрегора, Порье и Гэтжи.