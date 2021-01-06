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Сборная России проиграла матч за бронзу МЧМ-2021

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Федерация хоккея России

Молодежная сборная России по хоккею проиграла Финляндии в матче за третье место на МЧМ-2021. Игра завершилась со счетом 1:4.

Подопечные Игоря Ларионова открыли счет в первом периоде, однако финны сначала забили ответную шайбу, а затем вышли вперед в начале третьего периода. За несколько минут до конца капитан российской сборной получил двойное удаление, подарив скандинавам передышку.

Третью и четвертую шайбы российская команда пропустила в конце заключительного периода в пустые ворота, когда вместо голкипера Ярослава Аскарова на лед вышел шестой полевой игрок. Финны уверенно довели матч до победы.

Россияне остались без медалей на молодежном чемпионате мира по хоккею впервые с 2018 года, когда заняли на турнире в Баффало пятое место.

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