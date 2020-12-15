Льва Яшина признали лучшим вратарем и включили в «команду мечты»

Журнал France Football признал советского вратаря Льва Яшина лучшим. На это звание претендовали девять голкиперов, в их числе Джанлуиджи Буффон и Эдвин ван дер Сар.
Жюри из 140 спортивных журналистов определило состав символической «Команды мечты» по футболу. По версии France Football, идеальная команда выглядит так:
Роналдо — центральный нападающий
Лионель Месси — правый нападающий
Криштиану Роналду — левый нападающий
Диего Марадона — атакующий полузащитник
Пеле — атакующий полузащитник
Франц Беккенбауэр — центральный защитник
Кафу — правый защитник
Паоло Мальдини — левый защитник
Лотар Маттеус — опорный полузащитник
Хави — центральный полузащитник
Лев Яшин — вратарь
Советский футболист Лев Яшин выступал за московское «Динамо» и сборную СССР. Он — олимпийский чемпион 1956 года и чемпион Европы 1960 года, пятикратный чемпион СССР.
Яшин считается лучшим вратарем XX века по версиям ФИФА, МФФИИС, World Soccer, France Football и Placar. Он единственный вратарь в истории, получивший «Золотой мяч». Считается одним из первых вратарей в мировом футболе, широко освоивших игру на выходах и по всей штрафной площадке.
Alexander222рост цен "стабилизировали", то есть не снизили....про эту власть можно сказать словами из известного...
Alexander222ещё выступит с новогодним поздравлением, расскажет о величии государства, что кругом враги и .....опять...
Alexander222подняли пенсионный возраст, увеличили налоги НДС, акцизы, ЖКХ и т.д. и это всё из твоего кармана...
чипсПесков это секретарша Путина, точнее проститутка.
a-n-atolт.е. ни о каком снижении речи не идёт