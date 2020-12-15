Льва Яшина признали лучшим вратарем и включили в «команду мечты»

Журнал France Football признал советского вратаря Льва Яшина лучшим. На это звание претендовали девять голкиперов, в их числе Джанлуиджи Буффон и Эдвин ван дер Сар.

Жюри из 140 спортивных журналистов определило состав символической «Команды мечты» по футболу. По версии France Football, идеальная команда выглядит так:

Роналдо — центральный нападающий

Лионель Месси — правый нападающий

Криштиану Роналду — левый нападающий

Диего Марадона — атакующий полузащитник

Пеле — атакующий полузащитник

Франц Беккенбауэр — центральный защитник

Кафу — правый защитник

Паоло Мальдини — левый защитник

Лотар Маттеус — опорный полузащитник

Хави — центральный полузащитник

Лев Яшин — вратарь

Советский футболист Лев Яшин выступал за московское «Динамо» и сборную СССР. Он — олимпийский чемпион 1956 года и чемпион Европы 1960 года, пятикратный чемпион СССР.

Яшин считается лучшим вратарем XX века по версиям ФИФА, МФФИИС, World Soccer, France Football и Placar. Он единственный вратарь в истории, получивший «Золотой мяч». Считается одним из первых вратарей в мировом футболе, широко освоивших игру на выходах и по всей штрафной площадке.