Дзюба вернется в сборную России «здоровым и готовым»

Нападающий Артем Дзюба вернется в сборную России и наденет капитанскую повязку в марте 2021 года, сообщил главный тренер национальной сборной Станислав Черчесов.
Дзюба пропустил три матча сборной в ноябре. Черчесов решил не вызывать футболиста после скандала с попавшим в Сеть интимным видео.
«Пару дней назад мы с ним общались по видеосвязи. Как он сам сказал, я его по-отечески "пригладил". В марте здоровый и готовый Дзюба у нас на поле (будет) капитаном команды», — сказал Черчесов в эфире телеканала «Россия 24».
Без Дзюбы сборная России сыграла вничью в товарищеском матче с Молдавией (0:0), а также проиграла Турции (2:3) и Сербии (0:5) в заключительных матчах Лиги наций. Поражения не позволили команде занять первое место в группе и пробиться в элитный дивизион турнира.
jeryakobЧто за народ эти пенсионеры . Экономят на еде и лекарствах , а полученные сверхдоходы укрывают в оффшорах,...
Marlboro11А где Рутуб почивший? Ещё мертвятины наклипаем?
Иркут 69Мертвому припарка... Если Роскомпозор чего то просит, значит он бессилен это запретить 👆
1voland1Ух ты как заговорили о свободе слова))))) Лицемеры кремлёвские!!!!!!
nastya19944Вангую что в так называемом российком ютубе будет ловить нечего.