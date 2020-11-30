Дзюба вернется в сборную России «здоровым и готовым»

Нападающий Артем Дзюба вернется в сборную России и наденет капитанскую повязку в марте 2021 года, сообщил главный тренер национальной сборной Станислав Черчесов.

Дзюба пропустил три матча сборной в ноябре. Черчесов решил не вызывать футболиста после скандала с попавшим в Сеть интимным видео.

«Пару дней назад мы с ним общались по видеосвязи. Как он сам сказал, я его по-отечески "пригладил". В марте здоровый и готовый Дзюба у нас на поле (будет) капитаном команды», — сказал Черчесов в эфире телеканала «Россия 24».

Без Дзюбы сборная России сыграла вничью в товарищеском матче с Молдавией (0:0), а также проиграла Турции (2:3) и Сербии (0:5) в заключительных матчах Лиги наций. Поражения не позволили команде занять первое место в группе и пробиться в элитный дивизион турнира.