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Бабиков сдал положительный тест на COVID в Финляндии

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Союз биатлонистов России

Биатлонист Антон Бабиков и еще три представителя команды сдали положительные тесты на коронавирус в Финляндии, где 28 ноября стартует Кубок мира, сообщил Союз биатлонистов России. Судьбу российских спортсменов решат власти страны.

Тесты показали положительный результат у Бабикова, а также врачей сборной Романа Лейфера и Евгения Шутова и массажиста Валерия Лашина.

«В соответствии с антиковидным протоколом вся команда изолирована в отеле и не покидает своих номеров. Питание доставляется каждому индивидуально в пищевых контейнерах», — говорится в сообщении.

Медицинские документы, включая результаты предыдущих тестов, медицинским властям Финляндии, которым предстоит принять решение, касающееся участия членов сборной России в стартовом этапе Кубка мира.

Первый этап Кубка мира сезона-2020/21 стартует в финском Контиолахти 28 ноября двумя индивидуальными гонками.

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