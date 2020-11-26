Бабиков сдал положительный тест на COVID в Финляндии

Биатлонист Антон Бабиков и еще три представителя команды сдали положительные тесты на коронавирус в Финляндии, где 28 ноября стартует Кубок мира, сообщил Союз биатлонистов России. Судьбу российских спортсменов решат власти страны.

Тесты показали положительный результат у Бабикова, а также врачей сборной Романа Лейфера и Евгения Шутова и массажиста Валерия Лашина.

«В соответствии с антиковидным протоколом вся команда изолирована в отеле и не покидает своих номеров. Питание доставляется каждому индивидуально в пищевых контейнерах», — говорится в сообщении.

Медицинские документы, включая результаты предыдущих тестов, медицинским властям Финляндии, которым предстоит принять решение, касающееся участия членов сборной России в стартовом этапе Кубка мира.

Первый этап Кубка мира сезона-2020/21 стартует в финском Контиолахти 28 ноября двумя индивидуальными гонками.