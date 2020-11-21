Фигуристка Медведева заразилась коронавирусом

Российская фигуристка Евгения Медведева заразилась коронавирусом, 21-летняя спортсменка находится на карантине.

Сначала Медведева получила отрицательные результаты теста на коронавирус, однако продолжала испытывать симптомы и решила сдать анализы повторно. В итоге у нее была выявлена коронавирусная инфекция, передает Mash со ссылкой на собственный источник.

Ранее Медведева снялась с российского этапа Гран-при в Москве по фигурному катанию. С учетом положительного теста на коронавирус фигуристка пропустила бы состязания в любом случае.

Этап серии Гран-при в Москве также пропускает российская фигуристка Анна Щербакова. Медики выявили у нее пневмонию.