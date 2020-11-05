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Спортсмены раскритиковали идею присвоить Хабибу Героя России

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © instagram.com/khabib_nurmagomedov

Депутат Госдумы предложил удостоить бойца, чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова звания Героя России. Многие знаменитые спортсмены негативно оценили эту идею.

Депутат Госдумы Гаджимурад Омаров выступил с предложением удостоить Нурмагомедова звания Героя России. «Такие ребята, как Хабиб, являются достойным примером для подражания подрастающего поколения, ведь у каждого поколения должны быть свои кумиры!» — заявил он.

Депутат Госдумы и трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина выразила мнение, что данная награда вовсе не должна присуждаться спортсменам. «Ничего героического в действиях Нурмагомедова я не увидела», — цитирует Роднину «Спорт-Экспресс».

Бывший российский боксер Константин Цзю также выступил против. «Герой России? За что? Заслуженный мастер спорта — это понятно, даже не обсуждается. А звание Героя России… Я не понимаю. Как бы я ни уважал Хабиба и все то, что он делает. Это несопоставимые вещи», — сказал он Sport24.

Боец ММА Александр Шлеменко считает, что такое предложение — «перебор». «Для меня герой тот, кто жертвует собой ради одного или нескольких людей. Я так воспитан. Пожарные, люди на войне, которые спасают других. Может, здесь какая-то градация есть… Да, у Хабиба есть заслуги, которые никто не отрицает. Но это коммерческий вид спорта. Хабиб зарабатывал в нем деньги, поэтому, считаю, не очень подходит под это звание», — объяснил он «Чемпионату».

24 октября Нурмагомедов победил американца Джастина Гейджи, в третий раз удержав пояс чемпиона промоушена в легком весе. После поединка он объявил об уходе из спорта.

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Обсуждение (0)
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Топ комментариев

Nik3316

еще русские хакеры не проголосовали по почте)) подождите немного...

Wolf Hound

Артисты то что в этом списке забыли?????

Иркут 69

У Ключевского читал, что освобождение кремля или оставление его поляками (кто как считает) произошло...

dillbitche-22

их обоих в яму и не кормить только поить, а потом бросить кусок копчёного мяса и пусть дерутся кто победит...

лачинов

Лентяи эти янки. У нас и ночью считают. )