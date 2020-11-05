Спортсмены раскритиковали идею присвоить Хабибу Героя России

Депутат Госдумы предложил удостоить бойца, чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова звания Героя России. Многие знаменитые спортсмены негативно оценили эту идею.

Депутат Госдумы Гаджимурад Омаров выступил с предложением удостоить Нурмагомедова звания Героя России. «Такие ребята, как Хабиб, являются достойным примером для подражания подрастающего поколения, ведь у каждого поколения должны быть свои кумиры!» — заявил он.

Депутат Госдумы и трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина выразила мнение, что данная награда вовсе не должна присуждаться спортсменам. «Ничего героического в действиях Нурмагомедова я не увидела», — цитирует Роднину «Спорт-Экспресс».

Бывший российский боксер Константин Цзю также выступил против. «Герой России? За что? Заслуженный мастер спорта — это понятно, даже не обсуждается. А звание Героя России… Я не понимаю. Как бы я ни уважал Хабиба и все то, что он делает. Это несопоставимые вещи», — сказал он Sport24.

Боец ММА Александр Шлеменко считает, что такое предложение — «перебор». «Для меня герой тот, кто жертвует собой ради одного или нескольких людей. Я так воспитан. Пожарные, люди на войне, которые спасают других. Может, здесь какая-то градация есть… Да, у Хабиба есть заслуги, которые никто не отрицает. Но это коммерческий вид спорта. Хабиб зарабатывал в нем деньги, поэтому, считаю, не очень подходит под это звание», — объяснил он «Чемпионату».

24 октября Нурмагомедов победил американца Джастина Гейджи, в третий раз удержав пояс чемпиона промоушена в легком весе. После поединка он объявил об уходе из спорта.