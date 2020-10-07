Футболисты сборной России сдали сомнительные тесты на COVID-19

Защитник Георгий Джикия и вратарь Маринато Гилерме сдали сомнительные тесты на коронавирус, они изолированы, сообщила пресс-служба сборной России.
«Оба футболиста изолированы и в ежедневном режиме будут продолжать тестироваться. Никаких симптомов у них нет, самочувствие отличное», — говорится в сообщении.
Вся остальная команда и члены штаба уже прошли дополнительное тестирование, по результатам которого получены отрицательные результаты.
У сборной России на 8 октября запланирован контрольный матч со сборной Швеции. Это первый матч со зрителями в 2020 году.
УдавиковБарыги никогда себя не обделят.
Chempion234А когда регионам экономическую помощь ждать? хз...
лачиновБлин, Олежа. Ну понятно что для экономики это может быть хорошо, а для людей? Сколько можно ставить на...
father_1909Глупый наверное вопрос: "Какой экономики?"
creРечь вероятно про бессимптомных больных.