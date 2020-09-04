Сборная России победила в первом матче Лиги наций

Сборная России по футболу обыграла команду Сербии со счетом 3:1 в матче первого тура группового этапа Лиги наций. Это первый матч футболистов в 2020 году.

Дублем отметился Артем Дзюба, а победный мяч красивым дальним ударом оформил Вячеслав Караваев. У сербов гол забил Александар Митрович.

Это был первый матч сборной после девятимесячного перерыва, связанного с пандемией коронавируса.

«Важно побеждать, тем более дома и после такого долгого перерыва, когда сборная не играла, и все ждали этот матч. Зрителей на стадионе не было, но мы чувствовали, что миллионы нас смотрят. Сложная, но заслуженная победа», — отметил после игры главный тренер сборной Станислав Черчесов.

Россия выступает в третьей группе лиги В. Кроме Сербии, там же играют сборные Венгрии и Турции. В следующем матче сборная России 6 сентября в гостях сыграет с венграми, встреча пройдет в Будапеште и начнется в 19.00 по московскому времени.