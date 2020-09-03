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Теннисистка Кузнецова усомнилась в способности жить на 50 тыс. рублей

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © instagram.com/svetlanak27

Российская теннисистка Светлана Кузнецова оценила способность прожить на 50 тысяч рублей, также она объяснила, почему не желает нужным показывать дорогие покупки.

«Я очень много работала не для того, чтобы загонять сейчас себя в рамки. Тяжело выходить из зоны комфорта, когда ты столько лет за нее бился. Если учесть оплату работы моей теннисной команды, то сомневаюсь, что сейчас я могу прожить на 50 тысяч рублей в месяц. Но это все дело привычки», — ответила Кузнецова на вопрос «Ленты.ру», может ли она, как гимнастка Ляйсан Утяшева прожить на 50 тысяч рублей в месяц.

Она добавила, что ее не интересует мнение о ее доходах, так как она знает, каких усилий ей стоило всего добиться. При этом она не считает нужным «этим кичиться».

«Не считаю нужным показывать роскошь. В России очень много людей живут достаточно скромно, а мне меньше всего хотелось бы вызывать зависть у кого-то. Важно нести в мир позитив и любовь», — отметила теннисистка.

Кузнецова — четырехкратная чемпионка турниров серии «Большого шлема», бывшая вторая ракетка мира. По состоянию на август 2020 года она занимает 34-ю строчку мирового рейтинга.

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