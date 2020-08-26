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Месси решил покинуть «Барселону»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © instagram.com/leomessi

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси решил уйти из клуба, за который выступал 17 лет. Футболист проинформировал о желании расторгнуть контракт по факсу.

«В соответствии с настоящим письмом, я, Лионель Андрес Месси, прошу расторгнуть договор о трудовых отношениях, с уважаемым клубом, защищая себя пунктом № 24, который позволяет мне пользоваться этим правом», — говорится в отправленном Месси сообщении, которое опубликовано в Twitter ESPN Ftbol Club Argentina.

Форвард отметил, что ценит «возможности личностного роста и профессиональной подготовки», однако принял это трудное решение по личным мотивам.

Заявление игрока сделано через неделю после поражения «Барселоны» от мюнхенской «Баварии» со счетом 8:2 в четвертьфинале Лиги чемпионов. Это первый сезон «Барселоны» без титула с 2007-08 годов.

Испанские СМИ выдвинули разные версии ухода Мессии: среди них дружба с нападающим Луисом Суаресом, от которого собираются избавиться новый главный тренер «Барселоны» Рональд Куман и руководство сине-гранатовых или разговор с Куманом, после которого Месси понял, что лишится привилегированного места в команде.

Месси выступает за «Барсу» с 2003 года, сейчас он капитан команды. С клубом он выиграл десять титулов чемпиона Испании, четыре Лиги чемпионов УЕФА, шесть Кубков Испании, восемь Суперкубков Испании, три Суперкубка Европы и три чемпионата мира среди клубов.

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