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Хоккеисты «Сибири» подхватили коронавирус

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Федерация хоккея России

Вспышка коронавируса зафиксирована в хоккейном клубе «Сибирь», сообщается в официальном Instagram команды.

«По результатам тестирования с целью выявления заражения коронавирусом, которое было проведено 17 августа после возвращения из Магнитогорска, были получены положительные результаты у 11 хоккеистов и членов тренерского штаба и персонала команды», — говорится в сообщении.

Официальное подтверждение Роспотребнадзора ожидается в течение трех суток. В связи с данными обстоятельствами ХК «Сибирь» вынужден отказаться от участия в Кубке губернатора Челябинской области, который будет проходить с 23 по 27 августа в Челябинске.

Отмечается, что все заболевшие находятся в режиме изоляции и проходят необходимый курс лечения.

Тема: Распространение коронавируса
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