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Рой Джонс застрахует уши перед боем с Тайсоном

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Fedyanin Nikita / CC BY-SA 3.0

Уши боксера Роя Джонса собираются застраховать перед поединком с Майком Тайсоном, который уже откусывал ухо сопернику, сообщил менеджер бойца Жолт Барна.

«Учитывая, что в июне 1997 года во время боя Тайсон откусил кусочек уха Эвандеру Холифилду, менеджер решил предусмотреть подобный казус», — цитирует ТАСС Roy Jones Jr Boxing Russia.

Тайсон и Джонс планируют провести выставочный бой из восьми раундов 12 сентября в Карсоне (штат Калифорния, США).

Тайсону 54 года, он провел 58 поединков, одержал 50 побед (44 нокаутом), потерпел шесть поражений, еще два боя были признаны несостоявшимися. Завершил карьеру в 2005 году. Он становился абсолютным чемпионом мира, чемпионом мира по версиям Всемирного боксерского совета, Всемирной боксерской ассоциации и Международной боксерской федерации.

Джонсу 51 год, он завершил карьеру в 2018 году. Американец, имеющий российское гражданство, является бывшим абсолютным чемпионом мира. Всего на его счету 66 побед (47 нокаутом) и девять поражений.

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olegsbeglov

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Ну да, ну да. Закон, он обязателен только в тогда. когда мало денег на адвокатов. Ну очень гуманное правосудие....

exkornet

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Иркут 69

И не он один. Судьба всех пересидевших мыслимые и немыслимые сроки - одна. Страх потерять сильнейший...

Uynachalnica

Умеют же истинные россиянены уходить от налогафф! Это вам не какие-то там самозанятыя!
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