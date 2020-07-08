Кокорин выйдет на поле против «Зенита»

Нападающий «Сочи» Александр Кокорин сыграет в матче против «Зенита» в очередном туре чемпионата России. Кокорин принадлежит сине-бело-голубым, а играет на юге на правах аренды.
Кокорину, а также полузащитнику Андрею Мостовому разрешили сыграть против команды, которой он принадлежит, пишет Sport24 со ссылкой на источники.
Кокорин выступает за «Зенит» с 2016 года, после скандала с дракой в ресторане был отправлен в аренду «Сочи». За этот клуб в РПЛ футболист провел семь матчей, забил семь мячей и отдал одну голевую передачу.
Участие Кокорина в матче с «Зенитом» возможно лишь при условии выплаты петербуржцам определенной суммы. По данным «Спорт-Экспересс», «Сочи» должен заплатить «Зениту» 25 миллионов рублей, по другим данным — 40 миллионов рублей.
«Зенит» уже завоевал титул чемпиона России, по результатам 26 матчей он опередил на недосягаемое количество баллов московский «Локомотив».
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