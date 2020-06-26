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«Ливерпуль» впервые за 30 лет стал чемпионом Англии

Источник:
Sibnet.ru
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Футбольный клуб «Ливерпуль» впервые за 30 лет выиграл чемпионат Англии, команда оформила чемпионство за рекордные семь туров до конца.

«Ливерпуль» стал чемпионом после того, как «Челси» обыграл «Манчестер Сити», занимающий второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. В результате за семь туров до конца чемпионата «Ливерпуль» опережает «Сити» на 23 очка, и догнать его невозможно.

Последний раз «Ливерпуль» становился чемпионом Англии в сезоне 1989/90 годов. В этом сезоне команда обыграла все клубы АПЛ, чего не случалось ни разу в истории клуба.

Всего «Ливерпуль» выигрывал чемпионат Англии 19 раз. По числу титулов в национальном чемпионате он уступает только «Манчестер Юнайтед», на счету которого 20 побед.

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп стал первым немецким тренером, который выиграл чемпионат Англии.

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