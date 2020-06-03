Выбран лучший гол сборной России на чемпионатах Европы

Болельщики признали гол Романа Павлюченко в ворота сборной Чехии на Евро-2012 лучшим среди забитых игроками сборной России мячей на чемпионатах Европы по футболу, сообщается на официальной странице российской команды в Instagram.

«Муниципальный стадион. 82-я минута. Лучший гол России на чемпионатах Европы. Спасибо за ваш выбор, друзья», — говорится в сообщении.

В финал голосования вышли пять голов, в том числе голы Аршавина шведам и голландцам на ЧЕ-2008, гол Березуцкого англичанам на ЧЕ-2016 и еще один гол Павлюченко — голландцам на ЧЕ-2008.

Встреча группы А состоялась во Вроцлаве (Польша) 8 июня 2012 года и завершилась со счетом 4:1 в пользу россиян. На 82-й минуте Павлюченко прошел по левому флангу, заложил несколько финтов и нанес удар из пределов штрафной.