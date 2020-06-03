Выбран лучший гол сборной России на чемпионатах Европы

Болельщики признали гол Романа Павлюченко в ворота сборной Чехии на Евро-2012 лучшим среди забитых игроками сборной России мячей на чемпионатах Европы по футболу, сообщается на официальной странице российской команды в Instagram.
«Муниципальный стадион. 82-я минута. Лучший гол России на чемпионатах Европы. Спасибо за ваш выбор, друзья», — говорится в сообщении.
В финал голосования вышли пять голов, в том числе голы Аршавина шведам и голландцам на ЧЕ-2008, гол Березуцкого англичанам на ЧЕ-2016 и еще один гол Павлюченко — голландцам на ЧЕ-2008.
Встреча группы А состоялась во Вроцлаве (Польша) 8 июня 2012 года и завершилась со счетом 4:1 в пользу россиян. На 82-й минуте Павлюченко прошел по левому флангу, заложил несколько финтов и нанес удар из пределов штрафной.
pilot995У этой "власти" вообще нет задачи восстановить экономику, 20 лет разграбления об этом говорят.
Иркут 69Боец ММА "порассуждал".... 😀С таким же успехом могли бы порассуждать сержанты, дворники, гувернантки,...
ager20 лет восстановить не может, вся на игле сидим, а возможности были
great_americaОн просто хорошо устроился и на остальных ему плевать.
MuzykantВот те на.Сразу бесплатные маски с перчатками нашлись.