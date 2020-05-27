Смолов раскритиковал возобновление РПЛ

Решение возобновить розыгрыш Российской премьер-лиги поспешное, потому в России продолжается эпидемия коронавируса, такое мнение высказал форвард сборной России и испанской «Сельты» Федор Смолов.

«По поводу России у меня впечатление, что поспешное решение. Вроде как есть пример Германии, Испании, Италии, которые решили продолжить. <…> Но в России не идет на снижение, к сожалению, поэтому не знаю, как будет», — сказал Смолов в интервью комментатору Василию Уткину на YouTube.

Смолов, выступающий за «Сельту» с января, вернулся в Испанию из Москвы на частном самолете 4 мая и возобновил тренировки на базе команды. У футболиста нет сомнений, что на чемпионате «все будет в порядке».

Чемпионат Испании планируют возобновить 12 июня. Матчи РПЛ собираются начать 21 июня.