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Смолов раскритиковал возобновление РПЛ

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Вячеслав Евдокимов / CC BY-SA 3.0

Решение возобновить розыгрыш Российской премьер-лиги поспешное, потому в России продолжается эпидемия коронавируса, такое мнение высказал форвард сборной России и испанской «Сельты» Федор Смолов.

«По поводу России у меня впечатление, что поспешное решение. Вроде как есть пример Германии, Испании, Италии, которые решили продолжить. <…> Но в России не идет на снижение, к сожалению, поэтому не знаю, как будет», — сказал Смолов в интервью комментатору Василию Уткину на YouTube.

Смолов, выступающий за «Сельту» с января, вернулся в Испанию из Москвы на частном самолете 4 мая и возобновил тренировки на базе команды. У футболиста нет сомнений, что на чемпионате «все будет в порядке».

Чемпионат Испании планируют возобновить 12 июня. Матчи РПЛ собираются начать 21 июня.

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Топ комментариев

Иркут 69

Вообще без разницы на его здоровье... Совершенно фиолетово 👎

Archangel3339

Гапром, Роснефть, Лукойл и т.д. "мечты сбываются...", но только для самих сырьевых пиявок.

Gargas

Всё для народа, чтобы цены на заправках не упали, а то начнут понимаешь дешево заправляться ,ездить куда...

Иркут 69

Это называется - запрограммированная бедность. Если все усилия монополистов и государства сконцетрированы...

_ASUS__

истерики это ты тут закатываешь по 20 раз на дню пенсионер фуфлыжный, а она доносит официальную точку...