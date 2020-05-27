Смолов раскритиковал возобновление РПЛ

Решение возобновить розыгрыш Российской премьер-лиги поспешное, потому в России продолжается эпидемия коронавируса, такое мнение высказал форвард сборной России и испанской «Сельты» Федор Смолов.
«По поводу России у меня впечатление, что поспешное решение. Вроде как есть пример Германии, Испании, Италии, которые решили продолжить. <…> Но в России не идет на снижение, к сожалению, поэтому не знаю, как будет», — сказал Смолов в интервью комментатору Василию Уткину на YouTube.
Смолов, выступающий за «Сельту» с января, вернулся в Испанию из Москвы на частном самолете 4 мая и возобновил тренировки на базе команды. У футболиста нет сомнений, что на чемпионате «все будет в порядке».
Чемпионат Испании планируют возобновить 12 июня. Матчи РПЛ собираются начать 21 июня.
Иркут 69Вообще без разницы на его здоровье... Совершенно фиолетово 👎
Archangel3339Гапром, Роснефть, Лукойл и т.д. "мечты сбываются...", но только для самих сырьевых пиявок.
GargasВсё для народа, чтобы цены на заправках не упали, а то начнут понимаешь дешево заправляться ,ездить куда...
Иркут 69Это называется - запрограммированная бедность. Если все усилия монополистов и государства сконцетрированы...
_ASUS__истерики это ты тут закатываешь по 20 раз на дню пенсионер фуфлыжный, а она доносит официальную точку...