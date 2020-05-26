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Ургант подарил «Зениту» букет из Михаилов Боярских

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из видео

Телеведущий Иван Ургант в новом выпуске шоу «Вечерний Ургант» поздравил футбольный клуб «Зенит» с 95-летием и подарил букет, составленный из Михаилов Боярских — видео опубликовано на YouTube.

«Мы решили подарить букет. Мы собрали букет из 95 Михаилов Боярских. Обратите внимание: так как букет собирался в Москве, он повязан красной, спартаковской, лентой», — объявил Ургант. Правда, на показанной ведущим картинке актеров гораздо меньше. 

Боярский — один из самых преданных болельщиков «Зенита», в год, когда клуб стал чемпионом, он не расставался с сине-бело-голубым шарфом. Также актер рассказывал, что подстраивает спектакли под расписание матчей.

«Зенит» отмечает день рождения 25 мая. В советское время команда выигрывала чемпионат и Кубок СССР, а также стала обладателем Кубка сезона СССР. В новейшей истории бело-голубые пять раз выигрывали чемпионат России, три раза — Кубок России, четыре раза — Суперкубок России. На международной арене клуб в 2008 году стал обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА.

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