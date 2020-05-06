Шарапова описала желаемую суперспособность

Возможность становиться невидимкой — такую суперспособность хотела бы иметь экс-первая ракетка мира Мария Шарапова, такое признание она сделала в Instagram теннисиста Новака Джоковича.

«Я выбираю невидимость. Во мне есть немного от Шерлока Холмса. поэтому было бы здорово превращаться в невидимку. Не для того, чтобы за кем-то смотреть, а чтобы меня не замечали. Когда ты едешь на официальной машине на каком-нибудь турнире, все вокруг понимают, что ты выступаешь на Уимблдоне или US Open, ты прячешься на заднем сиденье. Я люблю ездить на такси в Нью-Йорке, где вокруг тысячи таких же машин», — рассказала Шарапова.

Джокович ответил, что хотел бы уметь телепортироваться, потому что устал от частых поездок, а также иметь способность «летать, чтобы иметь возможность смотреть на мир с высоты птичьего полета».

Шарапова — экс-первая ракетка мира, победительница пяти турниров Большого шлема в одиночном разряде в 2004-2014 годах, одна из десяти женщин в истории, кто обладает так называемым «карьерным шлемом» (выиграла все турниры Большого шлема, но в разные годы). Завершила карьеру в феврале.