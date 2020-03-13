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НХЛ остановила сезон из-за коронавируса

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

НХЛ официально приостановила проведение регулярного чемпионата сезона-2019/2020 из-за пандемии коронавируса, об этом сообщается на сайте лиги.

«В свете происходящих событий, связанных с коронавирусом, после консультаций с медицинскими экспертами и совещания с советом директоров НХЛ объявляет об остановке сезона, начиная с сегодняшнего дня», — говорится в сообщении.

Отмечается, что сезон приостановлен с 12 марта. На окончательное решение лиги повлияло временное прекращение сезона в Национальной баскетбольной ассоциации после того, как у игрока клуба «Юта Джаз» выявили коронавирус.

«Наша цель — снова играть, как только это будет уместно и разумно, чтобы мы смогли завершить сезон и вручить Кубок Стэнли победителю. Мы благодарим болельщиков за терпение и надеемся, что вы будете здоровы», — подчеркнул комиссионер лиги Гэри Беттмэн.

По последним данным, в мире зафиксировано более 127 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всемирная организация здравоохранения объявила, что распространение COVID-19 достигло стадии пандемии.

Тема: Распространение коронавируса
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