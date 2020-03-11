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Олимпиаду в Токио «подвинут» на год или два

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Pixabay

Летние Олимпийские игры в Токио могут перенести на год или два, если в этом году они не состоятся из-за коронавируса, сообщил член исполнительного совета оргкомитета Олимпиады Харуюки Такахаси.

«Я не думаю, что Игры можно отменить, но их можно отложить. Международный олимпийский комитет будет в беде, если произойдет отмена соревнований», — сказал Такахаси в интервью The Wall Street Journal.

Он отметил, что перенос Олимпиады на срок до года будет сложным, так как Игры пройдут одновременно с другими важными спортивными событиями. Перенести мероприятие на два года будет проще.

Пока в Японии и в МОК заявляют, что не думают о возможной отмене или переносе Олимпийских игр. По словам члена оргкомитета, такие заявления делаются, чтобы не навредить подготовке спортсменов к Играм.

Олимпийские игры в Токио должны состояться с 24 июля по 9 августа.

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