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Нурмагомедов пнул пояс соперника на дуэли взглядов

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов пнул чемпионский пояс американца Тони Фергюсона во время дуэли взглядов, которая состоялась после их пресс-конференции в Лас-Вегасе, запись инцидента доступна на YouTube-канале UFC.

Конфликт разгорелся из-за словесной перепалки, в ходе которой бывший временный чемпион из США положил на пол пояс UFC, который он завоевал в 2017 году. После очередного обмена фразами россиянин пнул трофей соперника.

После этого глава UFC Дэйна Уайт развел бойцов в разные стороны, к сдерживанию спортсменов подключились охранники. Нурмагомедов до конфликта также назвал своего будущего соперника «тупым и старым».

Бой между Нурмагомедовым и Фергюсоном за чемпионский пояс в легком весе состоится в ночь на 19 апреля.

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