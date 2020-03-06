НАВЕРХ

Кокорин рассказал о помощи бывшим сокамерникам

Источник:
Sibnet.ru
226 1
Фото: Анна Майер, Евгений Асмолов / CC BY-SA 3.0

Нападающий «Сочи» Александр Кокорин рассказал, что продолжает следить за судьбой бывших сокамерников, а также признался, что стал серьезнее относится к определенным вещам.

Кокорин и его друг, футболист «Ростова», Павел Мамаев устроили две драки в центре Москвы в мае, их отправили в колонию. Игроки освободились условно-досрочно осенью 2019 года.

«В колонии есть и по сей день люди, за которых мы переживаем. Там есть хорошие ребята, которым помогаем. Когда по судам катались, то встречали разных людей, спортсменов — боксеры, борцы, которым не повезло сильно ударить оппонента», — сказал Кокорин в интервью Sport24.

Он добавил, что отношение к ним было хорошее. «Да и до нас было не дотянуться, сидели в маленьких камерах и не пересекались ни с кем», — отметил он.

Футболист заявил, что всегда знал: самое главное — чтобы семья и дети были здоровы. «Когда нас разлучили, я понял это в три раза сильнее», — признался Кокорин.

Еще по теме
Стычка фанатов «Ахмата» и «Зенита» произошла из-за голых торсов
Коронавирус подставил под угрозу Евро-2020
Кокорин запросил от «Зенита» контракт на €4 млн
Смолов забил первый гол в чемпионате Испании
смотреть все
Спорт #Футбол
  • Купальник
  • Шпагат
  • Фитнес-продукты
  • зарядка
  • бег
  • пить воду
  • супы
КАРТИНА ДНЯ
•
Россиянка потребовала от Путина замужества
•
Как отдыхаем на 8 Марта 2020
•
Путин попросил «не перегружать» Конституцию
•
Москва ввела спецрежим из-за короновируса
Подробности
•
На миру и смерть красна: социальный феномен блогерства
•
Скальпель и музыка: зачем травматолог сочиняет треки
•
Little Big: отправляем «вирус» на Евровидение
•
Смерть от сухого льда: что случилось в московской сауне
Как это работает
•
Диапазоны Wi-Fi: выбрать 2,4 или 5 ГГц?
•
Как убивает безобидный сухой лед?
•
Фаршированные блины: что и как завернуть
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
Истории
Почему хоккейную шайбу замораживают?
15.05.2019 12:08
Скромницы и секс-бомбы: на ком женаты хоккеисты
06.05.2019 16:43
Тортик, чипсы и кокос: что едят фигуристы?
20.03.2019 06:41
Еда и анатомия: почему не удается сесть на шпагат
19.03.2019 23:46
Вокруг спорта
Подписи Родченкова в деле биатлонисток были подделаны
03.03.2020 15:38
Телеканал запретил показывать успешных в «мужском» спорте женщин
27.02.2020 14:44
Фигуристку Сотникову выписали из больницы
26.02.2020 16:12
Олимпийскую чемпионку Сотникову прооперировали
19.02.2020 14:18
Девушка дня
Ирина Морозюк: первая женщина-президент ФК в истории Украины
29.10.2019 18:13
Модель пообещала снять всю одежду в случае победы «Челси»
08.10.2019 18:55
Фигура спортсменки из России покорила жюри в Испании
23.09.2019 13:38
Жена украинского футболиста: не понимаю равноправия полов
22.07.2019 19:20
Обсуждение (1)
КАРТИНА ДНЯ
•
Россиянка потребовала от Путина замужества
•
Как отдыхаем на 8 Марта 2020
•
Путин попросил «не перегружать» Конституцию
•
Москва ввела спецрежим из-за короновируса
Подробности
•
На миру и смерть красна: социальный феномен блогерства
•
Скальпель и музыка: зачем травматолог сочиняет треки
•
Little Big: отправляем «вирус» на Евровидение
•
Смерть от сухого льда: что случилось в московской сауне
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Диапазоны Wi-Fi: выбрать 2,4 или 5 ГГц?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
•
Двойная скорость Ростелеком: зачем геймерам особый интернет
•
Warface дарит крутые пушки в тарифе «Игровой»
•
Игроки Ростелекома получили преимущества в Warface и ArcheAge
•
Адрес и пароль: как попасть в настройки роутера
Мультимедиа
•
Семь крещенских купелей Новосибирска. ИНФОГРАФИКА
•
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
•
Экзоты, гиганты и милашки на выставке кошек. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
США нашли управу на российское гиперзвуковое оружие
76
Россия пригрозила турецким военным в Сирии
66
Военную операцию в Сирии назвали «капканом для Эрдогана»
62
ООН обвинила Россию в военных преступлениях в Сирии
51
Путин попросил «не перегружать» Конституцию
47