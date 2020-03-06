Кокорин рассказал о помощи бывшим сокамерникам

Нападающий «Сочи» Александр Кокорин рассказал, что продолжает следить за судьбой бывших сокамерников, а также признался, что стал серьезнее относится к определенным вещам.

Кокорин и его друг, футболист «Ростова», Павел Мамаев устроили две драки в центре Москвы в мае, их отправили в колонию. Игроки освободились условно-досрочно осенью 2019 года.

«В колонии есть и по сей день люди, за которых мы переживаем. Там есть хорошие ребята, которым помогаем. Когда по судам катались, то встречали разных людей, спортсменов — боксеры, борцы, которым не повезло сильно ударить оппонента», — сказал Кокорин в интервью Sport24.

Он добавил, что отношение к ним было хорошее. «Да и до нас было не дотянуться, сидели в маленьких камерах и не пересекались ни с кем», — отметил он.

Футболист заявил, что всегда знал: самое главное — чтобы семья и дети были здоровы. «Когда нас разлучили, я понял это в три раза сильнее», — признался Кокорин.