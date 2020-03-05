Стычка фанатов «Ахмата» и «Зенита» произошла из-за голых торсов

Болельщики футбольного клуба «Ахмат» попытались прорваться в сектор фанатов «Зенита», которые принялись поддерживать свою команду, снимая футболки, — видео инцидента опубликовано на YouTube.

Матч 1/4 финала Кубка России проходил между «Зенитом» и «Ахматом» на стадионе «Ахмат Арена». В конце второго тайма фанаты бело-голубых начали раздеваться, чтобы поддержать свою команду. Болельщики грозненского клуба выбежали на дорожки к гостевой трибуне.

«Болельщикам "Ахмата" это не понравилось, они выразили возмущение, поскольку это не соответствует чеченским традициям, а на стадионе были женщины, подростки. Служба безопасности оперативно отреагировала, никаких стычек не произошло, инцидент длился несколько минут, питерские болельщики оделись, и матч продолжился», — прокомментировал РИА Новости руководитель службы по работе с болельщиками ФК «Ахмат» Джабраил Абдулвагапов.

При этом разнимать зрителей также отправились сами футболисты, в частности капитан «Ахмата» Олег Иванов, который встал между фанатами двух клубов.

Игра закончилась победой «Зенита» со счетом 2:1 в дополнительное время.