Карту Dust 2 из Counter-Strike добавят в Fortnite

Создатели игрового контента для Epic Games Team Evolve в своем Twitter сообщили поклонникам о скором появлении в Fortnite карты Dust2 из CS:GO.

Локация будет адаптирована под физику Fortnite, а сыграть на ней можно будет только в режиме «Найти и уничтожить», в котором сражение протекает между двумя командами из шести игроков. Цель первой команды заминировать точки на карте, цель второй – защита локации от минирования и зачистка от противника.

Разработчики пока не огласили точную дату появления Dust2 в Fortnite.