Карту Dust 2 из Counter-Strike добавят в Fortnite

Создатели игрового контента для Epic Games Team Evolve в
своем Twitter сообщили поклонникам о скором появлении в Fortnite карты Dust2 из CS:GO.
Локация будет адаптирована под физику Fortnite, а сыграть на ней можно будет
только в режиме «Найти и уничтожить», в котором сражение протекает между двумя командами
из шести игроков. Цель первой команды заминировать точки на карте, цель второй –
защита локации от минирования и зачистка от противника.
Dust 2 in Fortnite coming soon... #Fortnite #csgo pic.twitter.com/siRKrqJ1JU— Team Evolve (@teamevolvefn) February 12, 2020
Разработчики пока не огласили точную дату появления Dust2 в Fortnite.