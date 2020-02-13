Корейская фигуристка исполнила уникальный прыжок

Фигуристка Ю Ен из Южной Кореи на тренировке исполнила четверной риттбергер — видео опубликовано в Twitter. Такого прыжка нет в арсенале россиянок Александры Трусовой и Анны Щербаковой, которые делают квады на соревнованиях.
Ю Ен прыгнула риттбергер в четыре оборота на тренировке. На соревнованиях этот прыжок еще не исполняла ни одна фигуристка.
February 12, 2020
Российские фигуристки Трусова и Щербакова исполняют на соревнованиях четверные лутц и флип. В арсенале Трусовой также есть тулуп и сальхов в четыре оборота.
Ю Ен 15 лет. В этом сезоне она победила на юношеских Олимпийских играх, заняла третье место на этапе Гран-при в Канаде, она четырехкратная чемпионка Южной Кореи.
GunjaГосдума давно напоминает шоу уродцев. Но власть это устраивает, главное что бы принимали "правильные"...
brr7И я хочу того же... Напишите, что употребляете, смотрите, читаете?
BobobuПутин их сам внес и сам их оценит.
pilot995Какое доверие к человеку, который предал россиян.
DYNAMO7294Да мне аж 15 лет исполнилось, а сейчас уже 35! А путин все у власти.