Сборная России по хоккею разгромила США в финале ЮОИ

Юниорская сборная России U16 в финале III Зимних юношеских Олимпийских Игр со счетом 4:0 обыграла команду США и впервые завоевала золото турнира.

Авторами заброшенных шайб стали Матвей Мичков, оформивший дубль, Руслан Газизов и Вячеслав Малов.

Для россиян золото в хоккейном турнире юношеской Олимпиады стало первым в истории. В 2016 году сборная России стала бронзовым призером, в 2012 году — серебряным.

Игру молодых хоккеистов оценил президент России Владимир Путин.

«Вчера они с финнами играли (21 января состоялся полуфинал). Так убедительно выиграли. Красиво мальчишки играли, очень красиво», — цитирует РИА Новости Путина.