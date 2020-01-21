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Трусова заявила пять четверных прыжков на чемпионате Европы

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Федерация фигурного катания на коньках России

Двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова планирует исполнить пять четверных прыжков в произвольной программе на чемпионате Европы в Граце, сообщается на официальном сайте Международного союза конькобежцев.

Россию на чемпионате Европы представляют Трусова, а также действующая чемпионка России Анна Щербакова и победительница Финала Гран-при текущего сезона Алена Косторная. Девушки проводят первый взрослый сезон.

Трусова заявила тройной аксель в короткой программе, ранее на стартах она его не исполняла. В произвольной 15-летняя фигуристка собирается исполнить пять четверных прыжков — флип, сальхов, лутц и тулуп, а также еще один тулуп в каскаде с тройным сальховом через ойлер.

В заявке 15-летней Щербаковой три четверных прыжка — лутц и флип, а также еще один лутц в каскаде с тройным тулупом. 16-летняя Алена Косторная планирует исполнить один тройной аксель в короткой программе и два — в произвольной.

В октябре 2019 года на командном турнире Japan Open в Сайтаме Трусова чисто исполнила в одной программе четыре четверных прыжка. Она заявляла по пять прыжков в Финале Гран-при и на чемпионате России, но в первом случае чисто исполнила три элемента, а во втором — только два.

Чемпионат Европы по фигурному катанию пройдет с 22 по 26 января. Женщины представят короткую программу в пятницу, а произвольную на следующий день.

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physx

Опять под себя изменят конституцию РФ.

great_america

Похоже очередной спектакль. Что бы создать видимость легитимности.

Danilon

Я уже даже знаю результат голосования ...

Иркут 69

В этом и весь цимес. Предлагается голосовать за весь пакет чохом и даже назначены сроки. Неизвестным...

Danilon

Но приму участие в голосовании обязательно ! Хотя бы какой-нибудь орган в бумажке нарисую как обычно.