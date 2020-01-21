Трусова заявила пять четверных прыжков на чемпионате Европы

Двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова планирует исполнить пять четверных прыжков в произвольной программе на чемпионате Европы в Граце, сообщается на официальном сайте Международного союза конькобежцев.

Россию на чемпионате Европы представляют Трусова, а также действующая чемпионка России Анна Щербакова и победительница Финала Гран-при текущего сезона Алена Косторная. Девушки проводят первый взрослый сезон.

Трусова заявила тройной аксель в короткой программе, ранее на стартах она его не исполняла. В произвольной 15-летняя фигуристка собирается исполнить пять четверных прыжков — флип, сальхов, лутц и тулуп, а также еще один тулуп в каскаде с тройным сальховом через ойлер.

В заявке 15-летней Щербаковой три четверных прыжка — лутц и флип, а также еще один лутц в каскаде с тройным тулупом. 16-летняя Алена Косторная планирует исполнить один тройной аксель в короткой программе и два — в произвольной.

В октябре 2019 года на командном турнире Japan Open в Сайтаме Трусова чисто исполнила в одной программе четыре четверных прыжка. Она заявляла по пять прыжков в Финале Гран-при и на чемпионате России, но в первом случае чисто исполнила три элемента, а во втором — только два.

Чемпионат Европы по фигурному катанию пройдет с 22 по 26 января. Женщины представят короткую программу в пятницу, а произвольную на следующий день.