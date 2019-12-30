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Утверждены фигуристы на чемпионат Европы

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Федерация фигурного катания на коньках России

Федерация фигурного катания на коньках России утвердила состав сборной на чемпионат Европы, список опубликован на сайте организации. В него вошли спортсмены, победившие на чемпионате России.

«Состав сборной команды России сформирован четко по спортивному принципу по результатам чемпионата России-2020 в Красноярске», — прокомментировал президент ФФККР Александр Горшков.

В женском одиночном катании Россию представят Анна Щербакова, Алена Косторная и Александра Трусова. Эти девушки и в прошлом году заняли весь пьедестал ЧР, но на крупные старты не попадали из-за возрастного ценза. Запасными стали Елизавета Туктамышева и Анастасия Гулякова.

Мужской состав — Дмитрий Алиев и Александр Самарин, серебряные призеры чемпионатов Европы, а также новичок Артур Даниелян. Запасные — Макар Игнатов, Андрей Мозалев, Петр Гуменник.

В парном катании в заявку вошли Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, опытные Евгения Тарасова и Владимир Морозов, а также Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин. Запасные — Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Алина Пепелеваи Роман Плешков, Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов.

В танцах на льду от России выступят Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Александра Степанова и Иван Букин, Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро. Запасные — Аннабель Морозов и Андрей Багин, Анастасия Скопцова и Кирилл Алешин, Софья Шевченко и Игорь Еременко.

Чемпионат Европы пройдет в австрийском Граце 20-26 января.
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