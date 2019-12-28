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Косторная превысила мировой рекорд в короткой программе на ЧР

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Федерация фигурного катания на коньках России

Алена Косторная лидирует после короткой программы на чемпионате России, фигуристка набрала 89,86 балла, что больше ею же установленного мирового рекорда. На втором месте — Анна Щербакова, на третьем — Александра Трусова.

Косторная набрала 89,86 балла (51,55 за технику и 38,31 за компоненты), сообщила Федерация фигурного катания на коньках России. Это больше, чем ее мировой рекорд, установленный в финале Гран-при. Но рекорд не будет ратифицирован, так как его установили на соревнованиях национального уровня.

Второе промежуточное место занимает Щербакова (79,93 балла), третье — Трусова (76.46 балла). Четвертой идет Елизавета Туктамышева, пятой — Евгения Медведева.

Произвольную программу девушки представят 28 декабря. Результаты национального первенства будут учитываться при формировании состава сборной России для выступления на чемпионатах мира и Европы.

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Топ комментариев

pilot995

Освобождение от народонаселения территории- главная задача нынешней власти, и она успешно выполняется.

WSG0600-164-164

Заодно и пенсионеров проредят, полным отсутствием медобслуживания, не зря сокращения.

Иркут 69

Смело. Думаю не ошибусь, если предположу что новогодние поздравления (положительные эмоции) совсем не...

aleks.flow

видимо сказывается "положительный" эффект от деятельности нынешних реформ или опять санкции запада во...

serh152

Наконец у кого то дошло, а другие все как в гипнозе