Косторная превысила мировой рекорд в короткой программе на ЧР

Алена Косторная лидирует после короткой программы на чемпионате России, фигуристка набрала 89,86 балла, что больше ею же установленного мирового рекорда. На втором месте — Анна Щербакова, на третьем — Александра Трусова.

Косторная набрала 89,86 балла (51,55 за технику и 38,31 за компоненты), сообщила Федерация фигурного катания на коньках России. Это больше, чем ее мировой рекорд, установленный в финале Гран-при. Но рекорд не будет ратифицирован, так как его установили на соревнованиях национального уровня.

Второе промежуточное место занимает Щербакова (79,93 балла), третье — Трусова (76.46 балла). Четвертой идет Елизавета Туктамышева, пятой — Евгения Медведева.

Произвольную программу девушки представят 28 декабря. Результаты национального первенства будут учитываться при формировании состава сборной России для выступления на чемпионатах мира и Европы.