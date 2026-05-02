Российский вратарь установил исторический рекорд НХЛ

Российский вратарь «Тампы-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский установил исторический рекорд среди всех действующих голкиперов в НХЛ.

«Тампа» в ночь на 2 мая в шестом матче первого раунда Кубка Стэнли обыграла «Монреаль Канадиенс» с результатом 1:0. Победный гол был оформлен в овертайме, его автором стал Гейдж Гонсалвес.

Василевский в этой игре оформил шатаут и стал первым действующим вратарем с двумя шатаутами в матчах на вылет за карьеру — также он оставил ворота в неприкосновенности в седьмой игре полуфинала Кубка Стэнли 2021 года.

Последним голкипером с большим количеством таких матчей был Хенрик Лундквист, который оформлял шатауты в подобных матча в 2008 и 2014 годах.

Если бы «Тампа» проиграла этот матч, то уступила бы в серии с результатом 2-4, однако команда сравняла счет — 3-3. После матча Василевский был признан первой звездой.

Седьмой матч серии между «Тампой» и «Монреалем», который станет решающим, пройдет 3 мая на стадионе «Лайтнинг» в Тампе.