Российский вратарь установил исторический рекорд НХЛ

Российский вратарь «Тампы-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский
Российский вратарь «Тампы-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский установил исторический рекорд среди всех действующих голкиперов в НХЛ.

«Тампа» в ночь на 2 мая в шестом матче первого раунда Кубка Стэнли обыграла «Монреаль Канадиенс» с результатом 1:0. Победный гол был оформлен в овертайме, его автором стал Гейдж Гонсалвес.

Василевский в этой игре оформил шатаут и стал первым действующим вратарем с двумя шатаутами в матчах на вылет за карьеру — также он оставил ворота в неприкосновенности в седьмой игре полуфинала Кубка Стэнли 2021 года.

Последним голкипером с большим количеством таких матчей был Хенрик Лундквист, который оформлял шатауты в подобных матча в 2008 и 2014 годах.

Если бы «Тампа» проиграла этот матч, то уступила бы в серии с результатом 2-4, однако команда сравняла счет — 3-3. После матча Василевский был признан первой звездой.

Седьмой матч серии между «Тампой» и «Монреалем», который станет решающим, пройдет 3 мая на стадионе «Лайтнинг» в Тампе.

Еще по теме
Больше двух часов штрафа: «Авангард» победил в побоище с «Локомотивом»
«Сибирь» продлила контракт с лучшим бомбардиром
Стали известны полуфиналисты Кубка Гагарина
«Сибирь» продлила контракт с главным тренером Люзенковым
смотреть все
Читайте также
Как глутамат натрия делает еду вкуснее
Почему у мужчин ресницы красивее
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Почему кошки всегда приземляются на лапы
Истории
Главный тренер ХК «Сибирь» Ярослав Люзенков и генеральный директор ХК «Сибирь» Лев Крутохвостов
«Было все»: ХК «Сибирь» о рекордном сезоне и будущем
06.04.2026 21:15
Хоккейная площадка
Три размера: чем отличаются хоккейные площадки
25.03.2026 09:16
info.sibnet.ru
Почему киберспорт полезен ребенку
13.09.2025 12:52
Николай Тотмянин
Капитан сборной РФ по альпинизму умер после возвращения с пика Победы
13.08.2025 10:45
Вокруг спорта
Гуманоид-бегун
Гуманоид побил рекорд человека на полумарафоне в Китае. ВИДЕО
19.04.2026 15:00
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова
Знаменитый тренер Татьяна Тарасова попала в реанимацию
16.04.2026 10:36
Президент РФ Владимир Путин
Путин заявил о готовности России провести Олимпийские игры
29.03.2026 14:11
Олимпиада, церемония открытия
МОК запретил трансгендерам участвовать в женских турнирах
27.03.2026 10:25
Девушка дня
Кайла Симмонс
Самая сексуальная в мире волейболистка. ФОТО
18.08.2023 17:08
info.sibnet.ru
Теннисистка Кудерметова отблагодарила подписчиков откровенным фото
14.07.2023 18:29
info.sibnet.ru
Супермодель Адриана Лима стала послом болельщиков ФИФА
27.02.2023 18:09
info.sibnet.ru
Ивана Кнолль: самая сексуальная болельщица ЧМ-2022
06.12.2022 21:00
Обсуждение (1)
О самом главном
Как раздельный сон вредит отношениям
Откуда берутся лентяи и кто такие трудоголики
Когда переходить на «ты» с коллегами
Удобная элегантность: тренды в обуви 2026 года
Кто такие люди-нарциссы
Аксессуар и защита: как выбрать правильные солнечные очки
Все статьи
Мультимедиа
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Владимир Ленин и его увлечения. ИНФОГРАФИКА
Обратная сторона Луны. ФОТО
Родоначальница кроссоверов «Нива». ФОТО
Самое обсуждаемое
14
Дачный туалет вне закона: правила и штрафы в 2026 году
13
Парад Победы в Москве пройдет без военной техники
11
Путин раскритиковал зацикленность на запретах
11
Россия остановит транзит нефти в Германию
11
Соловьев и Боня провели дебаты в прямом эфире