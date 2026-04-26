Судья удалил всех находящихся на льду игроков во втором матче полуфинальной серии Кубка Гагарина между ярославским «Локомотивом» и омским «Авангардом».

«Все игроки, которые находились на площадке, получают две минуты за грубость», — сказал судья.

Необычное судебное решение было вынесено в концовке первого периода встречи, проходящей в Ярославле, из-за массовой драки хоккеистов. Потасовка возникла после гола игрока «Локомотива» Андрея Сергеева.

Форвард хозяев Александр Радулов, видимо, нехорошо высказался в адрес голкипера гостей Никиты Серебрякова. Омичи решили защитить его честь.

Второй период матча пока идет с минимальным преимуществом в счете «Локомотива». В серии омичи ведут в серии со счетом 1:0.