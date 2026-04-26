Всех игроков удалили в матче «Авангарда» с «Локомотивом»

Матче «Авангарда» с «Локомотивом»
Судья удалил всех находящихся на льду игроков во втором матче полуфинальной серии Кубка Гагарина между ярославским «Локомотивом» и омским «Авангардом».

«Все игроки, которые находились на площадке, получают две минуты за грубость», — сказал судья.

Необычное судебное решение было вынесено в концовке первого периода встречи, проходящей в Ярославле, из-за массовой драки хоккеистов. Потасовка возникла после гола игрока «Локомотива» Андрея Сергеева.

Форвард хозяев Александр Радулов, видимо, нехорошо высказался в адрес голкипера гостей Никиты Серебрякова. Омичи решили защитить его честь.

Второй период матча пока идет с минимальным преимуществом в счете «Локомотива». В серии омичи ведут в серии со счетом 1:0.

Еще по теме
«Сибирь» продлила контракт с лучшим бомбардиром
Стали известны полуфиналисты Кубка Гагарина
«Сибирь» продлила контракт с главным тренером Люзенковым
Скульптуру Овечкина из маршмеллоу создали в США. ФОТО
смотреть все
Читайте также
Как глутамат натрия делает еду вкуснее
Почему у мужчин ресницы красивее
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Почему кошки всегда приземляются на лапы
Истории
Главный тренер ХК «Сибирь» Ярослав Люзенков и генеральный директор ХК «Сибирь» Лев Крутохвостов
«Было все»: ХК «Сибирь» о рекордном сезоне и будущем
06.04.2026 21:15
Хоккейная площадка
Три размера: чем отличаются хоккейные площадки
25.03.2026 09:16
info.sibnet.ru
Почему киберспорт полезен ребенку
13.09.2025 12:52
Николай Тотмянин
Капитан сборной РФ по альпинизму умер после возвращения с пика Победы
13.08.2025 10:45
Вокруг спорта
Гуманоид-бегун
Гуманоид побил рекорд человека на полумарафоне в Китае. ВИДЕО
19.04.2026 15:00
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова
Знаменитый тренер Татьяна Тарасова попала в реанимацию
16.04.2026 10:36
Президент РФ Владимир Путин
Путин заявил о готовности России провести Олимпийские игры
29.03.2026 14:11
Олимпиада, церемония открытия
МОК запретил трансгендерам участвовать в женских турнирах
27.03.2026 10:25
Девушка дня
Кайла Симмонс
Самая сексуальная в мире волейболистка. ФОТО
18.08.2023 17:08
info.sibnet.ru
Теннисистка Кудерметова отблагодарила подписчиков откровенным фото
14.07.2023 18:29
info.sibnet.ru
Супермодель Адриана Лима стала послом болельщиков ФИФА
27.02.2023 18:09
info.sibnet.ru
Ивана Кнолль: самая сексуальная болельщица ЧМ-2022
06.12.2022 21:00
