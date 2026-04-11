«Сибирь» продлила контракт с главным тренером Люзенковым

Новосибирская «Сибирь» продлила контракт с главным тренером Ярославом Люзенковым, сообщается в официальном телеграм-канале клуба.

Новое соглашение с Люзенковым рассчитано на три сезона. Он возглавил команду 15 ноября 2025 года, сменив Вячеслава Буцаева. В январе Люзенкова утвердили в должности главного тренера, он избавился от приставки «исполняющего обязанности».

Под его руководством «Сибирь» исправила турнирное положение и вышла в плей-офф, набрав 69 очков и заняв восьмое место в таблице Восточной конференции. В серии первого раунда новосибирский клуб уступил магнитогорскому «Металлургу» со счетом 1-4.

До назначения в «Сибирь» Люзенков тренировал петербургское «Динамо», выступающее во Всероссийской хоккейной лиге (ВХЛ), а также ряд клубов Молодежной хоккейной лиги (МХЛ).