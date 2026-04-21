«Сибирь» продлила контракт с лучшим бомбардиром

ХК «Сибирь»
Нападающий Антон Косолапов продлил соглашение с новосибирской «Сибирью», сообщается на официальном сайте команды. Соглашение с 24-летним игроком рассчитано на два сезона.

Косолапов перешел в «Сибирь» по ходу регулярного чемпионата в результате обмена с нижегородским «Торпедо» и стал лучшим бомбардиром команды в сезоне, набрав с ноября 38 очков (17 голов + 21 передача) в 37 матчах.

В плей-офф Косолапов провел пять игр, забросил решающую шайбу в овертайме четвертого матча против «Металлурга» и отдал одну передачу.

Всего на счету хоккеиста 46 матчей в Континентальной хоккейной лиге, 18 заброшенных шайб и 22 результативных передачи.

