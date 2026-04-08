Скульптуру Овечкина из маршмеллоу создали в США. ФОТО

Скульптуру российского нападающего клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина сделали из маршмеллоу в США.

Скульптура изображает щербатого Овечкина в полной амуниции. Авторы назвали ее «Великий Пип». Для создания композиции использовали более 2 тысяч маршмеллоу, сообщило издание RMNB со ссылкой на организаторов.

Арт-объект появился во время творческого конкурса Peepshow (Peeps — маршмеллоу, производимое компанией Just Born с 1953 года в виде разных фигурок) в Вестминстере, штат Мэриленд.

Овечкин 1 апреля приблизился к рекорду Уэйна Гретцки по голам в НХЛ с учетом плей-офф. Теперь их отделяет девять шайб. В апреле 2025-го россиянин побил Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ.

Маршмеллоу — кондитерское изделие из сахара, желатина и кукурузного сиропа.