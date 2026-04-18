Стали известны полуфиналисты Кубка Гагарина

ХК «Металлург»
Фото: © пресс-служба ХК «Металлург»

Стали известны все участники полуфинала плей-офф КХЛ сезона 2025/2026. Последним в эту стадию вышел магнитогорский «Металлург», победивший в пяти матчах нижегородское «Торпедо».

Таким образом, в первой паре полуфинала сыграют «Локомотив» (Ярославль) и «Авангард» (Омск), во второй — «Металлург» (Магнитогорск) и «Ак Барс» (Казань).

В первой паре матчи серии до четырех побед пройдут 24, 26, 28, 30 апреля и, если понадобится, 2, 4 и 6 мая. Во второй паре встречи состоятся 25, 27, 29 апреля, 1, 3, 5, 7 мая.

Действующим чемпионом КХЛ является «Локомотив», который в прошлом сезоне в финале победил челябинский «Трактор».

Еще по теме
«Сибирь» продлила контракт с главным тренером Люзенковым
Скульптуру Овечкина из маршмеллоу создали в США. ФОТО
Стартует второй раунд плей-офф Кубка Гагарина
«Было все»: ХК «Сибирь» о рекордном сезоне и будущем
смотреть все
Как глутамат натрия делает еду вкуснее
Почему у мужчин ресницы красивее
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Почему кошки всегда приземляются на лапы
Истории
Главный тренер ХК «Сибирь» Ярослав Люзенков и генеральный директор ХК «Сибирь» Лев Крутохвостов
«Было все»: ХК «Сибирь» о рекордном сезоне и будущем
06.04.2026 21:15
Хоккейная площадка
Три размера: чем отличаются хоккейные площадки
25.03.2026 09:16
info.sibnet.ru
Почему киберспорт полезен ребенку
13.09.2025 12:52
Николай Тотмянин
Капитан сборной РФ по альпинизму умер после возвращения с пика Победы
13.08.2025 10:45
Вокруг спорта
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова
Знаменитый тренер Татьяна Тарасова попала в реанимацию
16.04.2026 10:36
Президент РФ Владимир Путин
Путин заявил о готовности России провести Олимпийские игры
29.03.2026 14:11
Олимпиада, церемония открытия
МОК запретил трансгендерам участвовать в женских турнирах
27.03.2026 10:25
Пилот дрона
Норматив по управлению дронами войдет в состав ГТО
12.03.2026 07:36
Девушка дня
Кайла Симмонс
Самая сексуальная в мире волейболистка. ФОТО
18.08.2023 17:08
info.sibnet.ru
Теннисистка Кудерметова отблагодарила подписчиков откровенным фото
14.07.2023 18:29
info.sibnet.ru
Супермодель Адриана Лима стала послом болельщиков ФИФА
27.02.2023 18:09
info.sibnet.ru
Ивана Кнолль: самая сексуальная болельщица ЧМ-2022
06.12.2022 21:00
