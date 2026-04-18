Стали известны полуфиналисты Кубка Гагарина

Стали известны все участники полуфинала плей-офф КХЛ сезона 2025/2026. Последним в эту стадию вышел магнитогорский «Металлург», победивший в пяти матчах нижегородское «Торпедо».

Таким образом, в первой паре полуфинала сыграют «Локомотив» (Ярославль) и «Авангард» (Омск), во второй — «Металлург» (Магнитогорск) и «Ак Барс» (Казань).

В первой паре матчи серии до четырех побед пройдут 24, 26, 28, 30 апреля и, если понадобится, 2, 4 и 6 мая. Во второй паре встречи состоятся 25, 27, 29 апреля, 1, 3, 5, 7 мая.

Действующим чемпионом КХЛ является «Локомотив», который в прошлом сезоне в финале победил челябинский «Трактор».