Мирра Андреева нецензурно высказалась о теннисе во время матча

Российская теннисистка Мирра Андреева эмоционально отреагировала на один из неудачных розыгрышей в турнире категории WTA 1000 в Ухане (Китай) и использовала непристойную лексику.

«(Надоел) этот теннис (чертов)», — прокричала Андреева во время матча второго круга против немки Лауры Зигемунд.

Андреева в итоге уступила Зигемунд, 57-й ракетке мира, со счетом 7:6 (7:4), 3:6, 3:6.

Андреевой 18 лет, она — пятая ракетка мира.

Российского теннисиста Андрея Рублева штрафовали на 3 тысячи долларов за нецензурные выражения в матче второго круга против американца Тристана Бойера на US Open. Он назвал это решение несправедливым, так как выругался себе под нос, а, по его мнению, нужно штрафовать за плохие слова в адрес судье, соперника или когда это был крик на весь корт.