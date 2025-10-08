НАВЕРХ

Мирра Андреева нецензурно высказалась о теннисе во время матча

Источник:
Sibnet.ru
88 0
Мирра Андреева
Фото: © @_mirraandreeva_

Российская теннисистка Мирра Андреева эмоционально отреагировала на один из неудачных розыгрышей в турнире категории WTA 1000 в Ухане (Китай) и использовала непристойную лексику.

«(Надоел) этот теннис (чертов)», — прокричала Андреева во время матча второго круга против немки Лауры Зигемунд.

Андреева в итоге уступила Зигемунд, 57-й ракетке мира, со счетом 7:6 (7:4), 3:6, 3:6.

Андреевой 18 лет, она — пятая ракетка мира.

Российского теннисиста Андрея Рублева штрафовали на 3 тысячи долларов за нецензурные выражения в матче второго круга против американца Тристана Бойера на US Open. Он назвал это решение несправедливым, так как выругался себе под нос, а, по его мнению, нужно штрафовать за плохие слова в адрес судье, соперника или когда это был крик на весь корт.

Еще по теме
Хачанов и Рублев проиграли в финале China Open-2025
Даниил Медведев уступил в полуфинале Открытого чемпионата Китая
Победитель чемпионата по удержанию пивной кружки стоял почти 25 минут
Яркий макияж и стразы запретили юным российским гимнасткам
смотреть все
Спорт #Летние виды
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Истории
info.sibnet.ru
Почему киберспорт полезен ребенку
13.09.2025 12:52
Ключевская сопка
Суд приговорил гида к 4,5 годам из-за гибели 8 туристов на Камчатке
14.08.2025 12:33
Николай Тотмянин
Капитан сборной РФ по альпинизму умер после возвращения с пика Победы
13.08.2025 10:45
Футбол
Топ-10 футбольных трансферов лета-2025
31.07.2025 07:47
Вокруг спорта
Российские паралимпийцы
Российских паралимпийцев допустили к участию с флагом и гимном
27.09.2025 14:46
послематчевые рукопожатия в хоккее
Рукопожатие в спорте: больше, чем просто жест
09.09.2025 20:02
Александр Овечкин
США рассматривали возможность высылки Овечкина из страны
10.08.2025 15:45
Корова на берегу реки
Российские атлеты доказали попадание допинга из молока коровы
09.08.2025 18:15
Девушка дня
Банк России
Совет директоров Банка России примет решение по ключевой ставке
25.04.2025 10:16
Кайла Симмонс
Самая сексуальная в мире волейболистка. ФОТО
18.08.2023 17:08
info.sibnet.ru
Теннисистка Кудерметова отблагодарила подписчиков откровенным фото
14.07.2023 18:29
info.sibnet.ru
Супермодель Адриана Лима стала послом болельщиков ФИФА
27.02.2023 18:09
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Как выглядит затонувший «Титаник». ФОТО
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Самые удивительные подводные снимки. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Топ комментариев

Uynachalnica

Вероятно, за воспитание Адама, и назначения всех своих родственников на руководящие посты. Такого никому...

Uynachalnica

Может и ее обязать свое лечение оплачивать? А то не по скрепному получается, одних она пытается заставить...

evgen17

Давайте обяжем таких крыс оплачивать хотя бы лечение онкологическим детям?

Uynachalnica

Не ну а чо? Даже Ленин про каждую кухарку говорил.