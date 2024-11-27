Названы самые продаваемые смартфоны в России

Тройку лидеров по онлайн-продажам смартфонов в России составили бренды Redmi, Realme, а также Apple. Следует из данных ретейлеров и аналитической компании GfK.

Китайский бренд Redmi по итогам десяти месяцев текущего года занял 17% рынка, Realme показал результат в 13%, доля Apple на рынке онлайн-продаж достигла 12%. При этом американская компания демонстрирует самую высокую динамику, пишут «Ведомости».

Всего с начала года было продано 1,3 миллиона iPhone, в сопоставлении с аналогичным периодом 2023 года рост составил 39%. Объемы поставок продукции Apple начали расти благодаря параллельному импорту.

Вместе с Apple третье место разделил еще один китайский бренд Tecno — у него также 12%. За ними следуют Infinix и Poco с долями в 10% и 8% соответственно. Примечательно, что смартфоны Samsung в статистику не вошли.

Всего с января по октябрь 2024 года в России в интернете было продано 10,9 миллиона смартфонов, что на 14% больше по сравнению с прошлым годом.