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Названы самые продаваемые смартфоны в России

Источник:
Sibnet.ru
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Тройку лидеров по онлайн-продажам смартфонов в России составили бренды Redmi, Realme, а также Apple. Следует из данных ретейлеров и аналитической компании GfK.

Китайский бренд Redmi по итогам десяти месяцев текущего года занял 17% рынка, Realme показал результат в 13%, доля Apple на рынке онлайн-продаж достигла 12%. При этом американская компания демонстрирует самую высокую динамику, пишут «Ведомости».

Всего с начала года было продано 1,3 миллиона iPhone, в сопоставлении с аналогичным периодом 2023 года рост составил 39%. Объемы поставок продукции Apple начали расти благодаря параллельному импорту.

Вместе с Apple третье место разделил еще один китайский бренд Tecno — у него также 12%. За ними следуют Infinix и Poco с долями в 10% и 8% соответственно. Примечательно, что смартфоны Samsung в статистику не вошли.

Всего с января по октябрь 2024 года в России в интернете было продано 10,9 миллиона смартфонов, что на 14% больше по сравнению с прошлым годом.

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Tanatholog

А как дела у импортеров?У них спросили, как им такой курс?Цены полезут дальше на импорт.Местные почешут...

Denis CENTR

Что не день то праздник😂Последние 10 лет прям такой подъем идет, еще чуть чуть и доллар обрушится🤣🤣🤣

Удавиков

история на века, соболезнование родным и близким

GammiPluh

До сих пор у них чувство полной безопасности и безнаказанности, пока корону не собьешь ничего не поменяется