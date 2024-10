Россиянам ограничили загрузку драйверов для видеокарт NVIDIA

Пользователям из России стала недоступна возможность вручную скачать и обновить драйверы для видеокарт американской компании NVIDIA.

При попытке скачать выбранный драйвер с официального сайта компании возникает ошибка, убедился корреспондент Sibnet.ru. В браузере появляется сообщение: «Access Forbidden. This request has been blocked by Edgecast WAF».

Если попробовать обновить программное обеспечение через фирменные утилиты NVIDIA, то пользователи сталкиваются с бесконечной загрузкой. Загрузка начинается, если использовать VPN с IP-адресом другой страны.

С чем связана неполадка, пока неизвестно. NVIDIA официально никак не прокомментировала ограничение для российских пользователей.