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Россиянам ограничили загрузку драйверов для видеокарт NVIDIA

Источник:
Sibnet.ru
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Пользователям из России стала недоступна возможность вручную скачать и обновить драйверы для видеокарт американской компании NVIDIA.

При попытке скачать выбранный драйвер с официального сайта компании возникает ошибка, убедился корреспондент Sibnet.ru. В браузере появляется сообщение: «Access Forbidden. This request has been blocked by Edgecast WAF».

Если попробовать обновить программное обеспечение через фирменные утилиты NVIDIA, то пользователи сталкиваются с бесконечной загрузкой. Загрузка начинается, если использовать VPN с IP-адресом другой страны.

С чем связана неполадка, пока неизвестно. NVIDIA официально никак не прокомментировала ограничение для российских пользователей.

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