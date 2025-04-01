Разработан простой способ перевода кошачьих лет в человеческие

Производитель Purina разработал простой калькулятор перевода кошачьего возраста в человеческий. Он использует специальный алгоритм, разработанный специалистами, сообщается на сайте компании.

Сам алгоритм достаточно прост. Так, первый год кошачьей жизни идет за 15 человеческих лет. Второй год прибавляет к этому возрасту еще девять лет. Таким образом, двухлетней кошке в пересчете на человеческий 24 года.

Каждый следующий год прибавляет кошке четыре человеческих года. Например, шестилетней кошке в пересчете на человеческий возраст 40 лет. Для десятилетней кошки соответствующий показатель будет составлять 56 лет.



Таблица с пересчетом кошачьего возраста в человеческий Фото: © Purina

Отмечается, что кошки быстро взрослеют первые два года, а затем старение замедляется. Знание реального возраста поможет подбирать питомцам правильный корм, замечать ранние признаки болезней и понимать изменения в поведении.