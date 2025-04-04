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Спецпредставитель Путина объяснил отсутствие просьб о снятии санкций

Источник:
Sibnet.ru
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Российская экономика хорошо справляется с западными санкциями, поэтому Москва не просит снять ограничения или смягчить их, заявил спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

«Многие россияне считают, что санкции даже помогли стране снизить зависимость от Запада. <…> Так что российская экономика справляется хорошо, и мы не просим о снятии санкций», — сказал Дмитриев в интервью CNN.

Спецпредставитель президента отметил, что на встречах с представителями администрации Дональда Трампа не поднимал вопрос об ослаблении санкций против России.

Рост ВВП в России в 2024 году составил 4%, а в Европе — около 1%, говорил Дмитриев Fox News. Он добавил, что «отношение госдолга к ВВП у нас 18% против примерно 100% в Европе».

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Политика #Мир #Санкции
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